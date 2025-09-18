Colpo grosso dei ladri in un’abitazione. Portati via 25mila euro

Hanno atteso il momento propizio per mettere a segno un colpo ai danni di un imprenditore di Camaiore. Approfittando della sua assenza da casa perché fuori città per alcuni giorni in vacanza con la famiglia, ignoti si sono introdotti la scorsa notte all’interno della sua abitazione a Camaiore nello stesso stabile dove si trova anche la sua azienda. I malviventi hanno potuto agire indisturbati. Hanno forzato porte e finestre per introdursi all’interno e poi hanno messo a soqquadro la casa. Probabilmente cercavano un tesoretto che alla fine hanno effettivamente scoperto. Un nascondiglio dove l’imprenditore teneva circa 25mila euro in contanti. Che sono stati rubati. Spariti come altri oggetti di valore che i banditi hanno trovato.

La scoperta del furto è stata fatta ieri mattina dall’imprenditore al suo rientro a casa dalle vacanze. L’uomo non ha potuto far altro che sporgere denuncia alla polizia. Sul posto, oltre alle volanti del commissariato di Polizia di Viareggio per i rilievi del caso, anche gli esperti della Scientifica alla ricerca di tracce e indizi che i malviventi potrebbero aver lasciato all’interno dell’abitazione. Secondo gli inquirenti potrebbe aver agito una banda di professionisti probabilmente arrivata a Camaiore da fuori Provincia, forse da fuori Regione.

Saranno esaminate attentamente dagli investigatori anche le telecamere pubbliche e private della zona e anche delle zone limitrofe anche per verificare eventualmente attraverso quali strade i banditi sono arrivati e sono poi fuggiti.

Red.viar.