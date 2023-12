Colpo di notte al Pontile. Presa la cassa del Sunset

Tutto studiato nei minimi dettagli. Perfino il probabile utilizzo di un carrello per portare via una cassaforte da oltre 60 chili.

Un colpo incredibile è stato messo in atto la notte scorsa ai danni del locale “Sunset“ in cima al pontile di Lido di Camaiore: ignoti hanno forzato una delle vetrate lato Massa e si sono introdotti all’interno del bar-ristorante. Subito hanno preso di mira un registratore di cassa modernissimo che viene utilizzato come forma di pagamento automatico da parte della clientela: una struttura pesantissima di oltre 60 chili che è stata scardinata e trascinata fino alla spiaggia. Probabilmente utilizzando un carrello, i malviventi l’hanno portata in un luogo più tranquillo per poterla aprire. È stata ritrovata il mattino dopo nei pressi della chiesa in piazza Sacro Cuore. Tra fondocassa e cassa sono stati rubati circa mille euro, oltre agli ingenti danni messi in atto per sfondare la finestra che si affaccia sul rondò del Pontile (anche la cassa è stata rotta durante il trasporto).

La dinamica evidenzia un’azione compiuta con cognizione di causa, ben conoscendo i possibili punti ’vulnerabili’ per introdursi dentro il Sunset e muoversi in tempi rapidissimi (il locale tra l’altro è già stato preso di mira dai ladri nel maggio scorso). Infatti i malviventi si sono aperti un varco proprio dall’unica finestra non coperta da allarme e, una volta entrati, si sono fiondati nelle cucine per staccare l’impianto elettrico ed impedire così che potesse entrare in funzione la sirena in modo da muoversi indisturbati. I titolari – gli stessi alla guida del bar caffetteria Sotto Le Logge in via Gigliotti – sono stati avvertiti al mattino di quanto era accaduto e hanno presentato denuncia. Fondamentale sarà l’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti sia all’interno che all’esterno del bar ristorante per risalire all’identità dei responsabili del colpo. Sicuramente si è trattato di più persone, almeno tre per poter trascinare la macchinetta per i pagamenti. I carabinieri della stazione di Lido hanno già effettuato i rilievi ed acquisito immagini che potrebbero essere particolarmente utili per le indagini.

Francesca Navari