Colpo del Capezzano. Il Pietrasanta regge

Regionale. Colpo del Capezzano Pianore a Montecatini 2-1, con Donati e Bartoli. Bene il Forte dei Marmi 2015 che, con Marcucci e Gentile, regola l’Academy Porcari. “Successo meritato - assicura Lorenzo Cortopassi -. Continuiamo a credere in un sogno”. Il Lido fa 0-0 contro il Capostrada. Continua l’agonia del Camaiore sconfitto 4-1 dal Casalguidi. Vano l’acuto di Pezzini. “Sotto di 1-2 abbiamo avuto l’occasione per pareggiare, ma la sfortuna non ci dà tregua” dice Luca Lazzarini.

Classifica: Lampo Meridien 30; Forte dei Marmi 2015 e Quarrata 28; Capezzano Pianore 27; Atletico Lucca, Folgor Marlia e Capostrada 26; Montecatini e Casalguidi 22; Don Bosco Fossone e Larcianese 19; Academy Porcari 18; Lido di Camaiore 17; Pescia e Camaiore 2.

Provinciale Girone Lucca. Un Pietrasanta mai domo evita la sconfitta nello scontro diretto contro il Valle Ottavo. Sotto 2-0 a 25’ dalla fine, ed in 10 uomini, con Belli e Sereni arriva un 2-2 che preserva anche l’imbattibilità. “Faccio un plauso ai ragazzi - argomenta Luigi Troiso -. Nonostante le due reti concesse abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco in mano, peccato solo aver fallito troppo sotto porta”.

Classifica: Castelnuovo 30; Valle Ottavo 28; Pietrasanta 27; Ponte Origini 25; Forcoli 23; Vorno 22; Pecciolese e Ponsacco 21; Folgore Segromigno 14; San Frediano e Pieve Fosciana 12; Castelfranco 10; San Macario 8; Barga 4; Polo Lucchese 2.

Provinciale Girone Massa. Con la zampata di Giunta il Massarosa piega 1-0 il Blues Pietrasanta. “Abbiamo sprecato troppo, ma alla fine siamo riusciti a vincere. Segno di maturità” dice Daniele Maiolani. “La partita è stata, nel complesso, equilibrata. Ci siamo fatti valere. Prestazione positiva nonostante la sconfitta” è l’analisi fatta da Paolo Bianchi. Lo Stiava cade 2-0 contro il Serricciolo. “Male il primo tempo e meglio nella ripresa” dice Luigi Del Bigallo.

Classifica: Massese 29; Massarosa 28; Pontremolese 27; Viareggio 24; Serricciolo e Montignoso 21; Romagnano e Stiava 16; Pietrasanta e Ricortola 15; Atletico Carrara 10; Villafranchese 9; Tirrenia 3; Fosdinovo 0.

Sergio Iacopetti