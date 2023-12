Colpo dal Piccolo Viell. Smontata una finestra

Dieci minuti. È il tempo che la coppia di malviventi ha impiegato per staccare (letteralmente) una finestra e sgattaiolare all’interno della pizzeria “Piccolo Viell“ di Piano di Mommio.

Secondo quanto ricostruito grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza, installata proprio vicino all’attività, i due – arrivati con il capo coperto da un cappuccio – hanno colpito intorno alle due di giovedì notte. Sono riusciti a sganciare la sicura e a smontare l’infisso: tutto nel giro di dieci minuti al massimo. Evidentemente preparati al colpo. "Hanno portato via il fondo cassa, dove c’erano solo pochi spiccioli – raccontano i titolari della pizzeria, aperta dal 2006 –, ma hanno anche trovato il marsupio dove teniamo dei soldi per fare i resti durante le consegne a domicilio. Quel marsupio – proseguono – a chiusura lo portiamo sempre via con noi, ma questa volta ce ne siamo dimenticati" Il bottino, alla fine, è stato di circa 200 euro, "Comunque inferiore al danno che hanno lasciato. Quasi quasi viene da pensare che sia quasi meglio lasciare le porte aperte...".

Purtroppo quello della pizzeria Piccolo Viell non è una caso isolato, nella frazione di Pian di Mommio si ripetono con preoccupante insistenza le segnalazioni e le denunce per furti in attività e abitazioni. "Proprio in questi giorni abbiamo raccolto diverse testimonianze dai nostri clienti, ed è evidente che la preoccupazione sta montando". I Carabinieri, intervenuti per i rilievi, invitano a segnalare ogni movimento sospetto.