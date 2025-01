Colpito con una bottiglia durante la lite in strada

Hanno iniziato a urlare, a offendersi a minacciarsi l’uno con l’altro. Fino a che uno dei due ha afferrato una bottiglietta di birra e l’ha spaccata in testa al rivale. E’ successo nel tardo pomeriggio di sabato tra via Pacinotti e via Rosmini. L’uomo colpito dalla bottiglietta, un nordafricano, è crollato a terra, mentre l’aggressore, un suo connazionale, se l’è data a gambe levate prima dell’arrivo dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. La vittima ha riportato sollo delle ferite a cuoio capelluto e ai carabinieri ha riferito semplicemente che il diverbio era iniziato per un caricabatterie che non era stato restituito. Sono state attivate le ricerche della persona fuggita sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima, ma tali ricerche, al momento non hanno dato esito. Non è il primo episodio di violenza che accade in questa zona. I residenti si lamentano del fatto che spesso, sia di giorno che di notte, si sentano delle urla e della gente che fa baccano. Altre volte sono stati fatti dei vandalismi gratuiti alle porte di casa o agli specchietti retrovisori di scooter o automobili in sosta. Si richiedono maggiori controllo da parte delle forze dell’ordine.