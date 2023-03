Colpita dalla frana del ’21 Partono i lavori alla Pieve Rinasce via del Boscaccio

Partono lunedì prossimo i lavori di ripristino di via del Boscaccio, alla Pieve, "un’opera fondamentale e attesa – si legge in una nota dell’amministrazione – che consentirà la messa in sicurezza e la completa riapertura alla viabilità della strada, colpita da un movimento franoso a causa del maltempo di fine 2021. Si tratta di un intervento necessario e complesso, atto a ridurre i rischi sulla stabilità del versante sotto strada. La frana, che interessa il segmento stradale per una ventina di metri, di fatto ha causato il restringimento della strada: ad oggi, è difficile transitare con l’auto e risulta compromessa la sicurezza dell’area".

I lavori comporteranno l’opera di ripristino del sostegno della scarpata stradale: verrà realizzata una palificata sagomata con micropali, che fungerà da fondamento per un nuovo muro di sostegno di circa 1,6 metri di altezza, posto sotto strada. In corrispondenza del muro, verrà installata una barriera bordo ponte che fungerà da elemento di ulteriore sicurezza. Infine, sul versante interessato verrà eseguita una totale riprofilatura atta a ridurre il rischio frana futuro.

Parallelamente, sarà ripulita e riattivata la zanella di scolo delle acque superficiale, da prolungare lungo tutto il versante, e verrà individuata una nuova zanella a monte della strada per il rapido deflusso delle acqua piovane e consentire un più efficiente sistema di canalizzazione delle acque fino a fondovalle, così da prevenire il più possibile futuri movimenti franosi. A fine dei lavori di risistemazione, verrà ripristinato l’intero manto stradale. I lavori, che partiranno lunedì prossimo e si prolungheranno per circa 18 settimane, corrispondono a un investimento complessivo di 200 mila euro.

"Andiamo finalmente a intervenire su un problema annoso che si protrae da diverso tempo – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –;quando si tratta di intervenire in zone interessate da frane i vincoli morfologici, idraulici ed idrogeologici sono spesso causa di rallentamento dell’inizio dei lavori. Arrivare alla fine della progettazione e all’inizio dei cantieri è un traguardo importante e fondamentale per la comunità, soprattutto per quest’opera, lunga e complessa tanto nella pianificazione quanto nell’esecuzione. Entro qualche mese di lavoro potremo finalmente riconsegnare via del Boscaccio alla comunità, totalmente riqualificata e messa in sicurezza. E l’intervento, realizzato con micropali, è definitivo: la nuova stabilità della strada è destinata a durare in eterno".

RedViar