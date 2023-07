Colpi a segno in Versilia, presa la banda del tombino

Viareggio, 18 luglio 2023 – La polizia ha arrestato in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Lucca due presunti componenti della cosiddetta 'banda del tombino’ in azione a Viareggio (Lucca), attribuendo loro tre colpi. Gli arrestati sono due versiliesi, un 36enne di Pietrasanta e un 43enne di Viareggio, noti alle forze dell'ordine e già fermati in flagranza di reato dopo l'ultimo colpo messo a segno, a seguito del quale, si spiega dalla questura, “erano scattate le indagini utili a dimostrare che proprio la tecnica adoperata fosse la 'firmà del sodalizio criminale”.

Gli accertamenti svolti dal commissariato di Viareggio, con l'aiuto della polizia scientifica, avrebbero portato a confermare la presenza dei due arrestati, si spiega, "sui luoghi ove erano accaduti i delitti”. In particolare la coppia avrebbe “adottato il particolare modus operandi che gli era valso anche l'appellativo di 'banda del tombino’ proprio perché utilizzavano le coperture in ghisa dei tombini stradali per sfondare le vetrate degli esercizi commerciali presi di mira per poi rubare all'interno, procurando danni in qualche caso anche maggiori rispetto al valore della merce razziata. I furti a loro attribuiti sono quelli messi a segno alla farmacia Canali nella notte del 6 maggio, alla farmacia Farmae di via Aurelia Nord nella notte del 26 maggio e, nella stessa notte, presso la macelleria etnica sita in via Puccini”.