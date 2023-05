Colonie estive Aperte le iscrizioni fino al 5 giugno

Al via le domande per l’ammissione al soggiorno marino presso la colonia comunale di Vittoria Apuana. C’è tempo sino al prossimo 5 giugno per presentare richiesta di accesso al centro per bambini dai 3 ai 12 anni residenti e a coloro che frequentano gli istituti scolastici del territorio. Il soggiorno marino prevede un numero massimo di 70 bambini a turno distribuiti dal 3 luglio al 25 agosto. "C’è un aspetto da rimarcare ed è quello relativo ai minori con disabilità – sottolinea Valentina Mozzoni, assessore alla pubblica istruzione e all’inclusione sociale – in quanto anche quest’anno il Comune si farà carico dei costi aggiuntivi dell’operatore preposto a seguire chi ha qualche difficoltà, senza incidere così sulla famiglia". Le quote di partecipazione prevedono 150 euro per un turno, 250 euro per due, 370 euro per tre turni e 500 euro per i quattro turni. Domande tramite email a [email protected], tramite pec all’indirizzo [email protected] Bando sul sito del Comune.