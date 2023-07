"Colonie dei bambini rumorose" La lettera protesta della turista

"Musica assordante dalla Spiaggia dei bambini". A raccontare una giornata di mancato relax al mare è Serena Bergamini che ha scritto a sindaco e assessore Graziella Polacci. "Come tutte le mattine – riferisce – mi sono recata sulla spiaggia. Una sgraditissima sorpresa: da alcuni bagni vicini, all’improvviso, il rumore assordante di una cassa musicale che trasmetteva musica e la voce che incitava a balli e coreografie. Un rumore tipico di quei beceri villaggi turistici. Ho scoperto che quella musica a tale volume proveniva da una struttura comunale, la spiaggia che ospita i bambini delle colonie. Una situazione protrattasi per più di un’ora, con balli di gruppo, coreografie, incitamenti ad alta voce a far ballare persino il bagnino, senza che nessuno facesse presente l’insindacabile il diritto al riposo e alla quiete dei bagnanti"