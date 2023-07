Colonia marina Boom di iscritti al servizio

Boom di richieste per la colonia marina comunale riservata ai bambini di età tra i 3 e i 12 anni, iniziata lunedì con la presenza di ben 70 partecipanti. Appena aperto il bando per le iscrizioni, era apparso subito chiaro il notevole interesse: quattro i turni previsti, dal 3 luglio al 25 agosto, per un massimo di 70 bambini a turno e la possibilità per le famiglie di prenotare anche più turni. In poco tempo al Comune sono pervenute ben 150 domande, decisamente eccedenti i posti disponibili, peraltro aumentati di dieci unità rispetto all’anno scorso. Un trend in forte aumento che emerge con chiarezza scorrendo i dati degli anni antecedenti, poi la pandemia nel 2020, nel 2021 la ripresa ma con una riduzione dei posti per questioni di sicurezza sanitaria e quindi la ripresa a pieno regime l’anno scorso, sino al vero e proprio boom di interesse in questa estate. Tanto da dover escludere nel mese di luglio 45 richieste e quelle domande arrivate da famiglie non residenti sul territorio e non frequentanti le scuole ma che, magari per legami familiari con il territorio, avrebbero voluto usufruire del servizio. "Quest’anno c’è stato un numero di richieste davvero elevatissimo – commenta l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni – in parte soddisfatte con l’incremento previsto di dieci posti a turno, in parte con il grande lavoro del nostro ufficio che ha ricontattato quanti avevano fatto domanda per luglio, proponendo loro alcuni posti rimasti liberi in agosto". La cooperativa Cassiopea che offre ai giovanissimi ospiti attività diversificate in base all’età. "La qualità del servizio è elevata – conclude Mozzoni – e la richiesta di quest’estate è un chiaro segnale del quale dovremo tenere conto, attraverso il reperimento di ulteriori fondi per un incremento dei posti"