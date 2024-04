Colonia cristiana. Sfratto e presidio

La prima battaglia si era conclusa nove anni fa con il congelamento della procedura finalizzata allo sfratto esecutivo. Ma per la “Colonia cristiana“ le lancette non si sono fermate e il 7 maggio è atteso l’ufficiale giudiziario per il rilascio dell’immobile in via Aurelia sud (di fronte al Conad). Con un grosso punto interrogativo sui circa 40 gatti di cui l’associazione si prende cura insieme all’altra quarantina di mici sistemati nella storica sede di Montiscendi. "Faremo un corteo pacifico – dice Dina Lazzerini, presidente della colonia – su cui è stata avvertita la polizia. Oltre ai volontari ci sarà il nostro avvocato Giovanni Baccelli con la sua richiesta di rinvio in attesa di poter acquisire un terreno in via del Rio, a Montiscendi. Servono 60mila euro". L’Iban per effettuare le donazioni è IT31S050347015900000000921.

d.m.