Colombetta. Presto sarà riaperta la strada

Fra un mese e mezzo circa, la via comunale che (sopra l’abitato di Cardoso) conduce alla località Colombetta sarà di nuovo transitabile. Sono infatti in fase di esecuzione i lavori di ripristino del versante, che dà sul fosso Casalina, con la messa in sicurezza che permetterà la riapertura al traffico viario di questo troncone di viabilità a fondo chiuso. La strada porta fino ad una sola abitazione (e un’altra poco prima il fronte di frana), la cui famiglia che vi abita era infatti rimasta interdetta al passaggio con le auto. Ma è anche una viabilità molto percorsa dai turisti e amanti dell’escursionismo poiché da qui si raggiunge l’attacco di due sentieri che conducono allo spettacolare Monte Forato (il sentiero 12 Cai) e agli alpeggi di Pruno passando da Collemezzana (il 124 Cai) per poi poter proseguire fino alla foce di Mosceta. Sempre da qui si può arrivare all’oratorio di San Leonardo.

L’intervento è gestito e finanziato, per 50mila euro, dall’Unione dei Comuni della Versilia, che ha incaricato una ditta in somma urgenza subito dopo l’evento franoso di inizio marzo. Al momento il lavoro di messa in sicurezza ha visto la posa dei micropali per un tratto di 24 metri. Nei prossimi giorni verrà creato il cordolo in cemento armato e successivamente realizzato di nuovo il manto stradale. "È un primo intervento urgente - spiega il sindaco di Stazzema e presidente dell’Unione dei Comuni Versilia Maurizio Verona - al quale seguirà un altro lavoro più sostanziale, già programmato. Ora c’era la necessità di dare una risposta immediata e ci siamo attivati immediatamente come Unione dei Comuni per realizzare questa opera e dare una risposta celere a questa località ea chi ci vive, rimettendo in sicurezza la viabilità".