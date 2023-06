Collectors Night Gli artisti cult Dieci esposizioni

VERSILIA

Pietrasanta capitale dell’arte contemporanea. La “Collectors Night” rinnova, raddoppia e celebra l’ottava edizione con nuova veste grafica e nuovo format. Due serate d’arte e cultura: mostre aperte dal tardo pomeriggio a notte. Al via domani alle 18.30, domenica dalle 18 a mezzanotte. Le “Collectors Nights” sono promosse da 10 gallerie cult italiane: Accesso Galleria, Barbara Paci galleria d’arte, Deodato Arte, Galleria Giovanni Bonelli, Galleria Poggiali, Galleria Susanna Orlando, Laura Tartarelli Contemporary Art, MARCO ROSSI artecontemporanea, Secci Gallery, The Project Space, unite per fornire a collezionisti, appassionati d’arte e operatori di settore un’ampia panoramica sulle ricerche del presente con opere di autori italiani e internazionali, grandi fotografi, e giovani artisti in dialogo con maestri storicizzati. L’evento, patrocinio del Comune, collaborazione di Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea e sostegno di Paradis Pietrasanta Hotel e Tenuta di Artimino Wine Estate, è una vetrina alla scoperta “dello stato dell’arte“. “Res Naturales“ alla Accesso Galleria 40 opere sulla natura; “RAGŪN, musica della acqua, di Alessandro Busci alla Barbara Paci Galleria d’arte; scatti del fotografo americano David LaChapelle da Deodato Arte; opere di collezioni private di Mario Schifano alla Galleria Giovanni Bonelli; “Beauty. Difference & Repetition” doppia personale di Luca Pignatelli e Fabio Viale alla Galleria Poggiali; “Astrale“ di Giuseppe Biagi; personale di Martin Lucchini “Tensione“; Radu Oreian e Giorgio de Chirico “The eternal reverie“ e “Animula Vagula Blandula“ di Armand Boua, Aron Demetz e Brice Esso.