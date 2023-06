Collectors night Evento il 24-25 in dieci gallerie

Saranno due serate – novità assoluta – in cui il centro storico brulicherà di visitatori, collezionisti e appassionati d’arte grazie all’apertura in contemporanea di dieci gallerie. Per l’ottavo anno torna infatti la “Collectors night“, evento in programma il 24-25 giugno raddoppiando l’offerta visto che finora si era sempre svolto in una serata sola. A promuovere l’iniziativa sono, come detto, dieci gallerie considerate d’eccellenza nel panorama italiano, ossia Accesso, Barbara Paci, Deodato, Giovanni Bonelli, Poggiali, Susanna Orlando, Laura Tartarelli, Marcorossi, Secci e The Project Space, unite per offrire a collezionisti, appassionati d’arte e operatori di settore un’ampia panoramica sulle ricerche del presente, attraverso opere selezionate di autori italiani e internazionali, grandi fotografi, e giovani artisti in dialogo con maestri storicizzati.

Realizzata con la collaborazione dell’Associazione nazionale gallerie d’arte moderna e contemporanea (Angamc) e il sostegno di Paradis Pietrasanta hotel e Tenuta di Artimino wine estate, la manifestazione sarà inaugurata il 24 giugno alle 18.30. Collezionisti e visitatori, muniti della mappa del circuito, potranno percorrere le strade della città, visitando le dieci esposizioni: all’Accesso la collettiva “Res naturales”, da Barbara Paci “Ragûn-Musica sull’acqua” di Alessandro Busci, da Deodato il fotografo David LaChapelle, da Bonelli le opere di Mario Schifano, da Poggiali “Beauty. Difference & Repetition” di Luca Pignatelli e Fabio Viale, da Susanna Orlando “Astrale” di Giuseppe Biagi, da Laura Tartarelli “Tensione“ di Martin Lucchini, da Marcorossi “Hybrida“ di Matteo Basilé, da Secci “The eternal reverie” di Radu Oreian e Giorgio de Chirico, e al The Project Space la collettiva “Animula Vagula Blandula”. Info www.collectorsnight.it e sulle pagine Fb e Instagram.