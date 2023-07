Coldiretti I florovivaisti “firmano” le aree del Festival della Versiliana a Marina di Pietrasanta

Begonie, impatiens e surfinie multicolore “allevate” in Versilia per le aiuole e gli spazi verdi del Festival della Versiliana. Fino al 31 agosto il pubblico potrà infatti ammirare alcune delle principali produzioni florovivaistiche stagionali della Versilia e di Viareggio ospitate nelle aiuole e negli spazi verdi. Un legame, quello tra Coldiretti e Fondazione Versiliana, che arriva da lontano e che si è rinnovato anche quest’anno con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il florovivaismo in un contesto importante come quello del Festival. "Ringraziamo la Fondazione, in primis il presidente Benedetti e il suo staff – scrive Francesco Cianciulli, direttore di Coldiretti Lucca – per avere messo a disposizione del florovivaismo locale una vetrina così prestigiosa e dinamica dove in armonia convivono cultura, spettacolo, arte, bellezza e storia".