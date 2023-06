"Col Pd tassa dei rifiuti più cara" RetiAmbiente butta fuori la città Del Ghingaro: "Lasciamo ogni ente"

VIAREGGIO

Ma allora [FIRMADATA]il Pd di Elly Schlein ha davvero svoltato a sinistra. Sembrano tornati i vecchi comunisti che in Toscana spesso riservavano nomine e finanziamenti solo ai territori amministrati da loro uomini (l’arrivo delle donne è relativamente recente). Sembra giunta la risposta al sindaco Giorgio Del Ghingaro per il ricorso al Tar contro la strana delibera della Port Authority sulla voltura della concessione Perini a Next Group, che non può ottemperare ai vincoli dell’asta fallimentare non possedendo il marchio Perini. Colpo su colpo, il Pd ha ribattuto (almeno in ordine cronologico) con la mannaia dei rifiuti, business strategico della Toscana, e come si fa col sacchettino dell’umido domenica notte, ha buttato fuori Viareggio dal Cda di RetiAmbiente unico gestore dell’Ato Costa.

L’ha annunciato ieri Giorgio Del Ghingaro: "L’hanno fatto nonostante Viareggio sia il terzo Comune per numero di azioni, dopo Livorno e Pisa. È stata una scelta caldeggiata dal Pd della Versilia: meglio nessuno del territorio, piuttosto che una rappresentanza civica di Viareggio. Decisione sostenuta dalla dirigenza Dem regionale di Schlein, che ha ritenuto più confacente bannare noi e postare un altro Dem. Quattro su cinque in consiglio, con l’ unica eccezione del membro di centrodestra pisano. Tutta la costa nord, fino a Carrara, esclusa dalle future decisioni gestionali, regalando un predominio pesantissimo a Pisa e Livorno sulle scelte di governo e impiantistiche dei rifiuti. Immaginiamo quindi le ripercussioni sulle tariffe dopo che noi le avevamo abbassate".

Del Ghingaro paragona "l’arroganza del Pd" a "quella del presidente della Regione, sempre del Pd, che vuole mettere le mani sul Porto di Viareggio, con nomine unilaterali adatte allo scopo, violando perfino le sue stesse leggi pur di piazzare uomini fedeli in ogni dove" (il riferimento è all’avvocato Alessandro Del Dotto, che non è schleiniano-fossiano come non lo è il governatore Eugenio Giani).

Anche del Ghingaro pensa che ci sia "una ricerca vorace ed ossessiva di posti, poltrone e strapuntini da parte del Pd. Sconfitto anche nelle recenti amministrative ovunque, cerca di compensare il fallimento politico con qualche medagliuccia poltronara, accontentando le richieste dei territori umiliati dal voto dei cittadini"."Non siamo succubi agli ordini – assicura il sindaco – Essere civici significa essere trasversali e slegati da qualsiasi interesse che non sia quello della propria gente. Di fronte a questa voglia spasmodica di posti da parte del Pd, usciremo da tutti i consigli ed i direttivi d’area vasta. Da domani il Pd avrà nuove possibilità di piazzare i suoi uomini ai nostri posti, noi continueremo a occuparci dei problemi delle persone".

Però Le parole di Del Ghingaro su questo "civismo trasversale" rimettono in moto la palla. Il vecchio-nuovo Pd è ancora diviso ovunque. E guarda con preoccupazione alle prossime scadenze elettorali: Firenze ed Europee nel 2024, Regionali nel 2025. Sono già in movimento Andrea Marcucci e Matteo Renzi, entrambi ex Pd; sono in movimento le liste civiche di cui Del Ghingaro è stato antesignano; è in movimento perfino la maggioranza viareggina, piena di ex Dem già in fibrillazione e, dove si fronteggiano per la successione a Re Giorgio. Ma dalla Versilia a Firenze il Pd è vorticoso, con una segreteria regionale in cui è entrata l’ex vicesindaca licenziata da Del Ghingaro, Federica Maineri, che spinse per l’uscita dei Dem dalla maggioranza comunale. Giani non è uomo del nuovo corso Schlein-Fossi, e chissà che a un certo punto chiami Del Ghingaro per un inedito sostegno alle prossime regionali (se non al primo turno, magari al ballottaggio; o potrebbero farlo i renziani). In questo turbine di manovre e tentativi di alleanze, i nemici di oggi possono diventare "amiconi" di domani e viceversa. Ma ormai in Toscana, oltre al civismo, ci sono plurimi Pd, plurimi centrodestra, e i vecchi compagni comunisti.