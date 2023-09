Cocktail in trasferta a Cannes. Un successo per Andrea e Alessio

Aperativi “in trasferta“ in Francia per un bar viareggino che ha conquistato gli appassionati anche a Cannes. Tre generazioni, di padre in figlio, oggi anche i nipoti, dietro il bancone del bar Baldassari alla Migliarina da quando Trento, padre di Massimo, ha inagurato nel lontano 1974. Grazie alla professionalità e passione di Alessio e Andrea affiancati dal barman Marco Luchetti due cocktail molto raffinati e per palati di ottimo gusto sono approdati a Cannes in occasione dello Yachting Festival di Cannes. Alessio, Andrea Baldasssari con Marco Luchetti sono stati scelti da un noto cantiere di Viareggio che ha partecipato alla manifestazione francese e per l’imprenditore che ha preferito non apparire hanno preparato due cocktail “speciali” che hanno incantato i partecipanti. "È stata una grande occasione per il nostro locale e per il nostro staff. E stata una bella esperienza che abbiamo vissuto con lo spirito di squadra. Siamo contenti e ringraziamo tutti", commenta Massimo Baldassari.