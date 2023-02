Cna: una comunità energetica nel porto

La Cna Lucca lancia la costituzione di una comunità energetica nel porto di Viareggio: "Essendo il ruolo del Comune cruciale in questo genere di percorso la Cna invita l’amministrazione ad organizzare un incontro con le associazioni di categoria e gli stakeholder. Una riunione per verificare la fattibilità della costituzione di una o più Comunità energetiche nelle quali il Comune sia un soggetto d’indirizzo e di garanzia per tutte quelle imprese e i cittadini che vogliono aderire alla creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili". "In questo periodo di crisi energetica e di costi impazziti – spiega Andrea Giannecchini, presidente Cna Lucca – il tema dell’approvvigionamento e della gestione delle reti per l’energia è più che mai attuale e strategico per la tenuta economica e il rilancio dei comparti produttivi presenti sul nostro territorio. Approfondendo alcune esperienze di comunità energetiche che si sono costituite in altre parti di Italia e interpellato gli attori che hanno promosso questi progetti, abbiamo capito la grande opportunità che ha di fronte Viareggio. Il nostro territorio ha vari comparti economici come il balneare, il florovivaistico e aree produttive come il Cotone e il Comparini, ma soprattutto ha la zona portuale di Viareggio. In questo luogo si concentrano decine e decine di imprese con ampi luoghi di lavoro energivori, con vasti spazi pubblici a parcheggio ed edifici amministrativi e scolastici. Il tutto concentrato in uno spazio ben definito e perfettamente congegnato per essere una comunità energetica. Il porto potrebbe diventare la più vasta comunità energetica italiana".