Cna Testamento e successione Incontro con l’esperta di diritto

Oggi alle 17 incontro alla Cna in Largo Ridorgimento 9 su “Il testamento e le sue caratteristiche, tutto quello che devi sapere”.

Parla la dottoressa Lisa Mori affrontando il diritto ereditario e successorio sulle vicende riguardanti il patrimonio di una persona fisica per il periodo successivo alla sua morte: gli effetti che può avere redigere un testamento, quali caratteristiche deve contenere, qualche esempio di formulazione da poter adottare, le sue tipologie (olografo, pubblico, segreto) e i casi di nullità. I diritti successori dei conviventi, la rinuncia all’eredità e le relative conseguenze. L’attività informativa è finalizzata alla possibilità di usufruire delle consulenze specialistiche del Patronato di Cna Epasa Itaco. E’ possibile partecipare all’incontro sia in presenza sia in video conferenza (il link è sul sito www.cnalucca.it).

Per informazioni è possibile contattare Stephano Tesi 0583 4301103, [email protected]