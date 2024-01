Cna Balneatori. Sostegni alle aziende colpite. Ecco come fare le richieste

A seguito dell’inserimento delle province di Massa Carrara e Lucca nell’elenco dei beneficiari dei contributi per i danni causati dal maltempo del 2-3 novembre 2023, la Cna Balneari si è attivata aprendo uno sportello di assistenza per le imprese danneggiate.

Ad essere interessati alle mareggiate che hanno colpito la Versilia sono stati in particolare gli stabilimenti balneari ed è a questi, in particolar modo, che l’iniziativa Cna si rivolge. Nella sede della Cna di Viareggio, in Largo Risorgimento, 9, sarà possibile avere a disposizione supporto, fino alla scadenza del 19 gennaio, per la presentazione della domanda tramite il portale della Regione Toscana, al fine della ricognizione dei danni.

“Da una nostra valutazione – spiega Stephano Tesi, direttore Cna Lucca - le imprese balneari dei comuni di Viareggio e Camaiore hanno subito dei danni per un valore di 1.300.000 euro, che non potranno essere totalmente coperti dalla Regione Toscana, visto che l’ente prevede attualmente una copertura di ventimila euro ad impresa. Come Cna chiediamo, per questo motivo, l’attivazione di un bando aggiuntivo della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest che possa integrare l’importo attualmente previsto. Una simile iniziativa è stata già deliberata dalla CCIAA di Pistoia e Prato”.

Sempre per supportare le imprese colpite dall’alluvione e dalla mareggiata, su richiesta di Cna Toscana, è stato realizzato da Artigiancredito un piccolo credito diretto. Si tratta di un finanziamento chirografario, da cinque a quarantamila euro, con durata di 60 mesi e un tasso interesse minimo e massimo sulla base della classe di merito dell’impresa. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Cna di Viareggio o vederele istruzioni riportate sul sito www.cnalucca.it.