Club Giovani soci Bvlg. Si rinnova il coordinamento

Aria di rinnovamento per il Club Giovani soci della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. Il 4 aprile, al Musa, ci sarà infatti la nomina del nuovo Comitato di coordinamento, rivolto ai soci della banca under 35. Il ritrovo è stato fissato alle 17, con apertura dei lavori alle 17,30. Dopo i saluti istituzionali della banca e la relazione sugli eventi svolti dal Comitato durante l’ultimo mandato, si passerà alla verifica delle candidature e alla deliberazione della nuova composizione, il tutto arricchito da un buffet finale.

"Questa iniziativa – dicono il Cda e la direzione della Bvlg – è un’importante occasione per i nostri soci under 35 di partecipare attivamente al rinnovamento del Comitato di coordinamento, rafforzando così il legame tra generazioni e promuovendo la cultura della partecipazione. Invitiamo tutti i giovani soci a contribuire con entusiasmo al futuro del club, in linea con i valori e la missione della nostra banca".

Le candidature devono essere presentate via email a [email protected] entro 5 giorni prima dell’evento.