Claudio Bisio stasera al Goldoni. Presenterà il suo nuovo film

L’amicizia, quella più sincera dei bambini, in tempo di guerra. "L’ultima volta che siamo stati bambini" è il film che vede per la prima volta in regia Claudio Bisio che stasera alle 21 – spettacolo unico – sarà presente alla multisala Goldoni per illustrare la pellicola e intrattenersi con il pubblico. Un’occasione preziosa per sentire dalla diretta voce dell’attore (che per una volta si spoglierà delle vesti di attore e conduttore comico per affrontare il dipanarsi di una trama struggente che trae ispirazione dall’omonimo romanzo di Fabio Bartolomei). "L’ultima volta che siamo stati bambini" racconta le storie di tre bambini romani nell’estate 1943: Italo, Cosimo e Vanda giocano insieme a Riccardo, il loro amichetto ebreo, senza avere idea del fatto che, di lì a poco, sarà deportato insieme ai suoi genitori. Decidono così di partire alla sua ricerca, determinati a raggiungere direttamente la Germania. Vittorio, il fratello di Italo, e Suor Agnese, particolarmente affezionata a Vanda, partono a loro volta all’inseguimento dei bambini, trovandosi nelle situazioni più rocambolesche, proprio come loro. Per prenotare il biglietto col posto numerato è necessario acquistare on line su viareggiocinema.com oppure direttamente al botteghino salvo esaurimento ticket.