Era già stato condannato per spaccio di droga ed espulso dal territorio italiano. Questo non gli ha impedito di tornare in Italia e ricominciare le care, vecchi eabitudini legate allo spaccio. Pur se entrato clandestinamente, questo non gli ha impedito di alloggiare in una struttura alberghiera della Versilia. Ma la sua presenza è stata segnalata alla Questura e così gli agenti del commissariato di Viareggio lo hanno prelevato e portato al Cpr di Milano per un nuovo rimpatrio. Lo straniero in questione è un tunisino di 38 anni, già ampiamente conosciuto, come detto, dalle forze dell’ordine. A suo carico, in passato condanne già passate in giudicato per spaccio di droga, ma è stato anche indagato per reati stradali.

Il cittadino straniero, già titolare di permesso di soggiorno, a seguito di condanna del 2010 a 8 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti, era rientrato nel suo Paese ed ha fatto ritorno in Italia nel 2020 soggiornandovi in maniera irregolare.

Lo stesso, pertanto, a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca, è stato accompagnato presso il CPR di Milano con ordine del Questore.Dopo la convalida del provvedimento sarà rimpatriato nel paese di origine, e non potrà rientrare in Italia per quattro anni. Sempre ammesso che abbia voglia di rispettare il divieto o preferisca rientrare da clandestino nel nostro Paese.