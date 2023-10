Civismo e partiti: "C’è il vuoto cosmico"

La scarpaccia, dolce o salata? L’amletico dilemma è destinato a restare tale. Perché alla fine solo l’avvocato Tiziano Nicoletti, l’altra sera, all’incontro promosso da Libreria Del Lungomare, con Silvio Bertoldi nel ruolo di agitatore, si è presentato con in tasca un libro di ricette (una bella edizione di cucina viareggina). Poi, per il resto, solo una ’ribollita’ (che è, ben inteso, un gran piatto della tradizione culinaria toscana). Così, alla fine rimangono, gli acuti di Rossella Martina ("per fare la politica servono delle brave persone, ma anche competenti e che conoscano la macchina amministrativa"), quelli di Alessandro Del Dotto ("i partiti hanno lasciato spazi vuoti ora occupati da altri") e quelli di Barbara Paci ("la battaglia sul Belvedere è stata un grande risultato grazie al contributo dei cittadini di Torre del Lago").

E poi? Il pessimismo, decisamente leopardiano, di Giancarlo Iannella ("la verità è che siamo tra pochi intimi, perché alla maggioranza della gente non gliene frega niente"). Eh già. E la riprova la fornisce lo stesso Iannella. "Se leggiamo i social e guardiamo ai temi degli ultimi mesi vediamo che il dibattito si è surriscaldato solo sulla musica live di un bar in Passeggiata e sulla scritta al Muraglione. Per il resto il nulla cosmico". Così, alla fine, riconosce, con pragmatismo Del Dotto, "civismo e partiti hanno bisogno l’uno dell’altro, da soli non bastano a salvare la politica". Ma, l’altra sera, a parte il coordinatore comunale FdI, Marco Dondolini, tra la platea non c’era nessun esponente dei partiti a cominciare da quel Pd, un tempo (decisamente lontano) motore della politica cittadina. E, mentre i lampi del temporale illuminano il mare, non resta che l’aspirazione dell’avvocato Nicoletti: "fare di Spazio Progressita il lievito madre del centrosinsitra".

Buonanotte Viareggio. C’è ancora tanto da fare.