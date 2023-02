Ciucci "minoritario" Il congresso c’era stato e la linea non cambia

Il segretario comunale Filippo Ciucci (nella foto) era schierato per Bonaccini. Ma festeggia lo stesso: "A Viareggio abbiamo avuto l’affluenza più alta con oltre mille persone".

"Ci siamo schierati tutti secondo le sensibilità personali – commenta Ciucci – Il comitato versiliese di Bonaccini era presieduto da Damasco Rosi. Noi abbiamo fatto due campagne elettorali per le politiche e le primarie con Articolo 1 e altre formazioni, ora c’è voglia di proseguire la ricostruzione del partito. Qua il risultato di Schlein era scontato. Riunirò la segreteria per discutere, ma questo non era un voto sulla segreteria di Viareggio in cui molti erano divisi tra Schlein e Fossi. É prematuro capire se ci saranno ripercussioni, il lavoro sul territorio è slegato dalle primarie, e la struttura di Schlein difende il partito di Viareggio. Questo risultato ha ribaltato il voto dei circoli, ma allora bisognerebbe mettere in discussione tutto il partito ovunque. Il Pd Viareggio lavora per la continuità del rapporto col territorio, e i rapporti sindaco Giorgio Del Ghingaro non cambiano".