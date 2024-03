Circolo Fratelli Rosselli. Tosi di nuovo presidente

I soci, in modo ironico ma anche affettuoso, lo hanno ribattezzato "Usato sicuro". Con questo termine Alessandro Tosi è stato di nuovo eletto presidente del circolo culturale Frateli Rosselli per il prossimo biennio al termine dell’assemblea ospitata ieri nella sala polifunzionale della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana, in via del Marzocco. Già presidente per 20 anni (dal 2000 al 2020), Tosi ha accettato l’incarico con l’obiettivo, nel giro di 1-2 mandati, di portare forze fresche. Il direttivo è completato dall’ex presidente Niccolò Alberti (si è poi dimesso per candidarsi in consiglio comunale), Antonio Benedetti, Paolo Canali, Mario Cagnoni, Michele Cosci, Giovanni Mariani, Paolo Giannarelli (unica new entry), Sergio Vecoli, Patrizia Viviani e Benedetto Di Manno.

Revisori dei conti Elena Genovesi e Chiara Mosti.