Circolazione a Palazzo Mediceo a Seravezza rivoluzionata

Tanti eventi, tanto pubblico e il consueto sciame di macchine che prende d’assalto il centro di Seravezza con tutti i disagi immaginabili. Per porre un freno a un traffico sempre più caotico, la polizia municipale è corsa ai ripari emettendo un’ordinanza in vista delle prossime manifestazione in tutta l’area intorno al Palazzo Medicea, per intenderci domani e il 3, 7, 8 e 11 agosto. Il calendario prevede infatti concerti ed eventi i quali richiameranno un elevato numero di spettatori. È stata la Fondazione Terre Medicee a chiedere una modifica alla circolazione stradale nel parcheggio dell’area Medicea e nelle zone limitrofe in modo da non intralciare le manifestazioni. Sono cinque le misure adottate dal comando.

Nel parcheggio della Villa medicea sarà in vigore il divieto di transito e sosta (eccetto gli autorizzati) dalle 12 del giorno prima fino alle 2 di notte. In via del Palazzo e in via Amadei è stato istituito il divieto di sosta (eccetto residenti e attività commerciali) dalle 16,30 all’1. Nelle stesse vie è stato istituito invece il divieto di transito (eccetto gli autorizzati) dalle 17,30 fino all’1. E ancora: in via Lombardi, nel tratto compreso tra l’incrocio Ponte nuovo-via XXIV Maggio (all’altezza del negozio “Settebello“) e il parcheggio Conad lato maresarà in vigore il Sua, regolato da semaforo, dalle 17,30 all’1 di notte. Infine, sempre in via Lombardi, nel tratto tra la via Circonvallazione e via XXIV Maggio e tra il ponte dell’Ascolina e la via Circonvallazione divieto di sosta dalle 16,30 all’1 di notte.