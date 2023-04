Ciottorino, fiera da record "La tradizione continua..."

Quasi mille ciottorini dipinti, più di cinquecento locandine. E poi i primi ai pilastri del rione Vecchia Viareggio: ad Aurelio Bonuccelli, storico presidente; a Valentina Lottini, Giovanni Madonna e Paolo Bonanni, che hanno cantato, scritto e recitato per il quartiere al “Festival dei Rioni“. Si è chiusa così, "con una grande partecipazione e infinite emozioni" dice il presidente Franco Paladini, la 50esima edizione della “Fiera del Ciottorino“.

"E’ stata un’edizione bellissima – prosegue Paladini – realizzata grazie al sostegno di tante realtà. A cominciare l’amministrazione, che ci ha dato un supporto fondamentale. Poi i volontari della Croce Rossa, gli sponsor, il Lion Club, il “Germoglio“, la Crea. E ancora Daniele Maffei, presentatore ufficiale e storico membro del direttivo. E infine tutti i viareggini e le scuole per la partecipazione, vitale per dare un futuro a questa tradizione". La giuria, presieduta dallo storico dell’arte Giuseppe Paoli, ha quindi decretato i vincitori dei concorsi dedicati alle scuole. “Dipingi la tua locandina“, intitolato a Riccardo Biagini, è stato vinto da Matilde Tambellini, della II B della scuola media Jenco; seguita da Ester Bertolani (II C Jenco) e Giselle Homenstein Di Lerna (I D Motto). Il concorso “Dipingi il ciottorino“, intitolato a Roberta Bartali, è stato vinto da Andrea Maurich, (IV C Vassalle), secondo premio per Emma Sessa, (V B La Tenuta); e terzo a Ginevra Lorenzi, (III A Politi).

Adesso la Vecchia Viareggio si prepara per il Carnevale, e il rione sotto la Torre che tornerà – con musica e cucine – il 2, 3 e 4 febbraio 2024 dopo una lunga assenza.