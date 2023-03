Cinque frane in collina Interventi di ripristino

Il maltempo dei giorni scorsi ha lasciato il solito strascico di problemi sulle colline camaioresi. Alla frana di Orbicciano se ne sono progressivamente aggiunte altre quattro: a Montemagno, a Lombrici, a Fibbiano e alla Pieve. A Orbicciano in via Seimiglia (zona Villa Spada) un grosso pino è caduto e ha smosso con le radici due grossi massi. Uno di essi è rotolato lungo il versante fin sulla carreggiata, mentre il secondo si è fermato sopra un tronco di una pianta già a terra. A Lombrici lungo via Nuova (tra Lombrici e Gello) il terreno del versante ha ceduto insieme ad un albero, sfondando il muro di contenimento laterale. In via emergenziale dovrà essere realizzato un terrazzamento con geobloc per il contenimento del versante. Al momento è in vigore il restringimento della carreggiata.

Alla Pieve in via Gattarrella il versante ha ceduto e c’è il rischio che possa cedere una pianta sovrastante la strada. La strada era stata chiusa nei giorni scorsi in attesa che venisse tolta la pianta in oggetto nonché la terra dalla carreggiata.

A Fibbiano in via Seimiglia (poco prima dell’ingresso in paese) il versante montano ha ceduto: il ripristino consisterà soltanto in un’opera di ripulitura della zona.

Infine a Montemagno in via Frascalino è caduto un albero, appoggiandosi sulla linea elettrica. La situazione è già stata ripristinata dagli operai comunali, insieme ai Vigli del Fuoco e agli operai Enel intervenuti per risolvere l’emergenza.