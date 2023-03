Cinque chilometri di fogne a Lido Partono oggi i lavori sul lungomare

Al via un milione e mezzo di euro di lavori per cinque chilometri di nuove fognature e tubazioni a Lido. I lavori partono domani e porteranno al rinnovo delle tubazioni nella frazione: in totale, saranno realizzati tre chilometri e 250 metri di nuova rete fognaria e oltre un chilometro e mezzo di sostituzioni sulla rete dell’acquedotto. Per l’avvio dei cantieri, come detto, è stato stanziato un milione e 500mila euro. I lavori, oltre a migliorare i servizi alle utenze coinvolte, avranno un impatto importante anche in chiave turistica, dal momento che miglioreranno il sistema delle acque e di conseguenza l’intero settore della balneazione.

Gli interventi interesseranno diverse vie del litorale lidese lungo le quali, nei giorni stabiliti, sarà in vigore il divieto di transito e di sosta: via Montecastrese (15 marzo-29 aprile), via Ugo La Malfa (14 aprile-29 aprile), via Magazzeno (11 aprile-29 luglio) via Fratelli Rosselli, nel tratto tra l’ingresso al Campo Sportivo e via Magazzeno (11 aprile-29 luglio), via Montecassino e via Mentana (15 maggio -16 giugno).

I lavori comporteranno la realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria in strade che, ad oggi, risultano totalmente sprovviste di questo servizio. Per la rete dell’acquedotto, invece, i lavori si concretizzeranno in una massiccia sostituzione dei tubi attualmente presenti (tutti in fibrocemento) con tubazioni in acciaio.

"Si tratta di un’opera decisiva per il miglioramento complessivo del servizio – si legge in una nota dell’amministrazione – che porterà notevoli benefici alle 300 utenze coinvolte e, come diretta conseguenza, anche alle acque di balneazione. I lavori inizieranno intorno alla metà di marzo e avranno una durata di circa sette mesi. Alla fine dei lavori, le asfaltature coinvolte verranno completamente ripristinate".

Un intervento ingente, dunque, come sottolineano gli amministratori locali. "Siamo soddisfatti del traguardo raggiunto e dell’intervento che si prospetta su Lido di Camaiore – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –; si tratta di un intervento infrastrutturale importante e fondamentale per abbattere l’inquinamento nella Fossa dell’Abate, impedendo la dispersione dei liquami, e per concorrere quindi al miglioramento della qualità della vita dei residenti. Questo è un progetto che abbiamo fortemente voluto e che oggi siamo felici di poter vedere nella sua fase realizzativa".

RedViar