Cinque carri in Seconda, ipotesi legata al budget

di Martina Del Chicca

La possibilità che, già dal triennio che si aprirà nel 2024, i carri di Seconda categoria possano tornare ad essere cinque è più che concreta. Ne discute da tempo il Consiglio d’amministrazione della Fondazione Carnevale presieduto da Marialina Marcucci, "In fondo – spiegano – l’ultimo bando lo prevedeva", e nel giro di poche settimane il confronto sarà aperto anche ai costruttori. L’unico ostacolo, a questo punto, potrebbe essere quello legato al "budget".

Già dalla prossima settimana la Fondazione comincerà a lavorare ai criteri del nuovo bando triennale; nel quale, oltre alle regole di partecipazione al concorso e quelle relative ai meccanismo di promozione e retrocessione per ogni categoria, saranno stabiliti anche i compensi per i costruttori che, alla luce dei rincari generalizzati per le materie prime, banalmente dal ferro alle utenze, potrebbero essere adeguati. In sostanza carristi e mascheratisti, che non hanno nascosto le difficoltà a far quadrare i conti, potrebbero chiedere un aumento sui compensi, fermi al 2016. Si aprirà dunque una fase di contrattazione con la Fondazione, che nel bilancio di previsione dovrà stabilire un budget per tutte le costruzioni. E se questo budget lo permetterà allora si apriranno davvero le porte della Seconda per un mascheratista di gruppo, oltre a Matteo Raciti che ha conquistato la promozione sul campo.

Ma per chi? Anche su questo la Fondazione Marcucci cercherà una strada condivisa con i costruttori. Potrebbe essere ripescato il secondo per punteggio nell’ultimo triennio, oppure potrebbe essere aperto un concorso interno tra tutti i mascheratistI chiamati a presentare un progetto per un carro. Per la discussione la Fondazione si è data un mese abbondante di tempo per la Fondazione, l’obiettivo è arrivare alla firma del bando entro aprile.

Un punto fermo anche per il bando che verrà resta il meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni, ma dovrà essere stabilito quante per ogni categoria . Se il doppio scambio tra Prima e Seconda categoria (con due retrocessioni e due promozioni) appare fin troppo audace, con il patrimonio di artisti nelle mascherate isolate forse potrebbe essere prevista una doppia promozione. Un incentivo al talento, che c’è e si vede.