Cinquant’anni di bla-bla. E progetti faraonici. Costati il dissesto alla città

La stragrande maggioranza dei consiglieri comunali non era ancora nata quando la città cominciò a discutere di un asse di penetrazione del porto. Era il 1971, secondo l’assessore Federico Pierucci. Altri ricordano il 1973. Cinquant’anni fa, comunque, il defunto e sepolto Psi partorì l’idea. Era l’epoca, quella sì mai sepolta, delle discussioni infinite di chi aveva tanto tempo libero. Dopo 30 anni di bla bla bla arrivò il sindaco Marco Marcucci, ex presidente della Regione, e ottenne i primi soldi per fare lo svincolo di Bicchio alla varisante Aurelia. E d’incanto, con l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Manfredi, fu posta la prima pietra. Per la precisione, la prima colata di calcestruzzo sotto la variante.

Tutto questo avvenne a cavallo tra Novecento e Duemila. Allora sì che i trasporti navali creavano ingorghi: molti passavano dal vecchio cavalcaferrovia e entravano in via Coppino con lo slalom tra i semafori smontabili. Ogni volta i vigili urbani smontavano e rimontavano. La coppia Marcucci-Manfredi riuscì a portare l’asse fino alla rotondina tra le vie Pisano e dei Lecci: usando risorse del Comune (mutui che contribuirono a mettere in difficoltà le finanze della giunta Lunardini), lavori privati a scomputo degli oneri d’urbanizzazione a est dell’Aurelia Sud, e contributi regionali. Imponente fu la posa del prefabbricato del ponte sulla ferrovia. Alla fine del secondo mandato, Manfredi lasciò in eredità tre ipotesi di completamento oltre alle risorse di bilancio per espropriare una striscia di terreno sul confine sud dell’area Fervet: nuova strada al confine tra Pineta comunale e Macchia Lucchese fino a via Petrarca; nuova strada diretta però al tracciato a sud dello Stadio e poi su via Salvatori; modifica della viabilità esistente col tracciato sulle vie Indipendenza, Virgilio, nuova rotonda al viale dei Tigli e via Petrarca.

In quegli anni un esponente del centrodestra aveva perfino ipotizzato lo sbocco in porto con un enorme ponte ad arco di legno sopra la Pineta... Comunque finita l’era Marcucci il Pd perse le elezioni, arrivò la giunta di Luca Lunardini, e l’asse ripiombò nel mondo delle discussioni. Tra queste il dibattito sul nome, tra Via del mare e Via delle Darsene, perché la "penetrazione" turbava le menti. Lì l’asse è rimasto tra le crisi dell’amministrazione Lunardini e di quella di Leonardo Betti, e il successivo dissesto del Comune che ha ingessato – ma non troppo – i primi anni dell’era di Giorgio Del Ghingaro. Il sindaco in carica aveva anche firmato con l’allora presidente della Regione Enrico Rossi un corposo accordo di programma per finanziare il completamento dell’asse, e l’escavo dell’avanporto. Poi il Pegaso ha preso in groppa Eugenio Giani, e le liti col Pd di ogni ordine e grado hanno cancellato l’erogazione dei fondi.

È degno di nota il vecchio accordo Rossi-Del Ghingaro: asse a sud dello stadio, con in cambio maggiori tutele dell’area Parco lunco il viale Europa. Ma il tracciato a sud dei "Pini" è tangente alla punta del Sic, Sito d’interesse comunitario della Macchia Lucchese. E su questo battono gli ambientalisti. Quando Marcucci dette il via ai lavori gli facemmo osservare che l’asse di penetrazione nasceva vecchio, con due corsie striminzite quando ne sarebbero servite quattro. Rispose: "I soldi bastano per due". E ora, con la variante urbanistica, terzo lotto si riduce a una pista coi pilomat per soli trasporti eccezionali, pedoni e bici. Asse o legnetto?