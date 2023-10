CINEMA Cinema Centrale, Goldoni, Borsalino, Comunale e Scuderie Granducali offrono una vasta scelta di film per tutti i gusti. Da "Nata per te" a "L'esorcista", passando per "Dogman" e "L'imprevedibile viaggio di Harold Fry". Un'occasione imperdibile per trascorrere una serata diversa.