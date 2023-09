CINEMA Cinema Centrale presenta "Io capitano" alle 17.30, "Felicità" alle 21 e "Strange way of the light" alle 20. Al Cinema Goldoni: "Assassinio a Venezia" dalle 17.30 alle 22.30 e "Gran turismo" alle 20. Al Cinema Comunale di Pietrasanta "L'esorcista" alle 21.15. Cinema Borsalino e Scuderie Granducali chiuse.