Cimitero nel degrado Pd chiede interventi

Portare i fiori ai propri cari in mezzo alla vegetazione selvaggia non è proprio il massimo. Condizioni di incuria, quelle del cimitero di Capezzano Monte (nella foto), che alcuni cittadini hanno segnalato alla capogruppo del Pd Irene Tarabella. "Erbacce, sterpaglie e sporcizia varia – scrive – da tempo fanno bella mostra al camposanto della frazione. Un problema facilmente risolvibile con poche ore di lavoro.

Pertanto chiediamo all’amministrazione di attivarsi quanto prima per risolvere la questione prima che la situazione degradi ulteriormente, in modo che amici e familiari possano portare omaggio ai loro cari in una condizione più dignitosa".