Cimiteri comunali 45mila euro di lavori

Dopo gli interventi di manutenzione straordinaria sui cimiteri di Arni e Terrinca, già iniziati con il secondo camposanto, il Comune di Stazzema ha affidato anche lavori di manutenzione in altri cinque cimiteri delle frazioni di stazzemesi. Nel complesso quindi, l’amministrazione comunale Verona, è riuscita a destinare, in questa prima fase, 45mila euro circa di risorse per opere di diversa natura in sette luoghi di sepoltura.

I prossimi lavori di manutenzione straordinaria dunque riguarderanno i cimiteri di Stazzema, Pontestazzemese, Farnocchia, Ruosina e Retignano. Le opere sono destinate in alcuni casi al ripristino di tetti deteriorati con cambio delle tegole, dove necessario la sostituzione dello strato impermeabilizzante, le pulizie delle canale, l’installazione degli spioventi ove sono mancanti, la sistemazione della cappella di Stazzema e di Farnocchia, e il ripristino di parti di intonaco e l’imbiancatura, e infine in un cimitero alla regimazione delle acque piovane.

"Come avevamo promesso in campagna elettorale - spiegano il vicesindaco Alessandro Pelagatti e il presidente del consiglio Alessio Tovani - abbiamo investito delle risorse del bilancio comunale per migliorare le condizioni dei nostri cimiteri. Si tratta di una prima fase, via via interesseremo tutti i cimiteri del Comune che ricordiamo nuovamente sono in totale quindici, e per i quali già attuiamo una regolare manutenzione ordinaria con cinque o sei passaggi annui di taglio erba".