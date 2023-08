Ciclovia Tirrenica Dalla Regione il via libera al tratto versiliese

Via libera della Regione ai lotti apuano e versiliese della ciclovia Tirrenica che, una volta completata, collegherà Ventimiglia con Roma. La giunta ha approvato due delibere presentate dall’assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli riguardanti un tratto confermato come prioritario dal ministero dei Trasporti e quindi da finanziare con fondi statali. "Una lunga strada ciclabile che andrà dal confine con la Francia fino alla capitale Roma e che interesserà tutta la fascia costiera della Toscana, un vantaggio anche il turismo sostenibile", ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani. Per la parte versiliese è stato indicato come attuatore il Comune di Viareggio che ha firmato un accordo di collaborazione per la conclusione e l’approvazione della progettazione definitiva. Gli accordi di programma saranno firmati a breve da Regione, enti attuatori e altri soggetti coinvolti nel progetto, l’assegnazione dell’incarico è prevista per il 31 dicembre, mentre la conclusione dei lavori entro il 30 giugno 2026. "Con gli accordi di programma approvati, l’atteso progetto della ciclovia Tirrenica raggiunge finalmente anche l’alta Toscana - ha commentato soddisfatto l’assessore Baccelli - Oltre due milioni dalla Regione per realizzare il tratto versiliese e quello apuano".