Ciclopista ecologica. Fino a Piano di Mommio

Il Ministero dell’ambiente ha finanziato con 212 mila euro la ciclopista da Piano di Mommio a Massarosa.

Il progetto di Massarosa redatto col Parco di Migliarino è stato inserito nel Programma “Siti naturali Unesco per il clima 2023”. Il percorso ciclabile nord-sud sarà promiscuo, in parte su strade a bassa intensità di traffico veicolare, in parte su strade bianche, in parte lungo un tratto di viabilità a più alta presenza di traffico con possibilità di sfruttare percorsi alternativi su strade bianche. “Questo progetto – dichiara il vicesindaco Damasco Rosi – ha come punto di partenza la frazione di Piano di Mommio. Da via della Pace, lungo via Calagrande raggiunge via della Sassaia, da lì entra nel tratto, frazione di Piano di Conca, denominato variante del Brentino e strade alternative, laddove si concentra la grossa parte del progetto e dell’intervento. Il percorso, raggiunta ed attraversata la via provinciale di Montramito, prosegue da lì per poche centinaia di metri verso sud, lungo una strada bianca, via della Pieve, per poi raggiungere attraverso via di Portovecchio e Via Argine Prete Piero, strade a bassa intensità di traffico, il centro del capoluogo Massarosa. Arrivato al capoluogo il percorso ciclabile si congiunge con la pista Fiori di Loto e attraverso questa a percorsi su cui già esiste un’altra progettualità del Parco di Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli fino al raggiungimento del lago di Massaciuccoli e della ciclopista Giacomo Puccini, con possibili direzioni verso Torre del Lago, dove si trova la dimora del Maestro Giacomo Puccini, o verso il territorio e la città di Lucca".