Ciclopista, cantiere caos "Bici in mezzo alle auto"

Auto che fanno lo slalom tra pedoni e bici in mezzo alla carreggiata, cercando di non investirli. Una partenza caotica, ieri, per la messa in sicurezza della ciclopista sul viale Apua a causa di 15 punti pericolosi da sistemare. "Il Comune ha cominciato i lavori in piena mattinata – dicono alcuni cittadini – con la gente che ha rischiato di farsi mettere sotto dalle auto". Tra i testimoni anche il capogruppo di “Insieme“ Lorenzo Borzonasca: "Altro che lavori in sicurezza: le bici fanno zig-zag evitando qua e là gli interventi partiti in piena estate lungo l’arteria principale per i ciclisti diretti al mare". A fornire spiegazioni è l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci: "Il tratto, di 30 metri, è il più lungo tra quelli individuati. La ditta ha ritenuto opportuno lavorare in modo più invasivo ma riducendo i tempi a un solo giorno anziché due, scegliendo il martedì in quanto meno trafficato. L’intervento non era più rinviabile viste le continue segnalazioni all’Urp: saranno pochi giorni di disagio in cambio di un’estate sicura".