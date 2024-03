Cicloclassica Puccini, sulle vie del Maestro. Torna il 7 aprile la pedalata in musica

Domenica 7 aprile torna, con la terza edizione, la Cicloclassica Puccini sulle note delle più famose arie tratte dalle opere del compositore lucchese.

Un appuntamento non solo per gli appassionati di ciclismo, ma per tutti coloro che amano la natura e vogliono scoprire il territorio lucchese e versiliese attraverso i luoghi cari al Maestro Giacomo Puccini, con la possibilità di ascoltare tramite qr code posti sulla segnaletica, lungo il percorso, un podcast delle arie delle sue opere più famose, degli aneddoti della sua vita e di spiegazioni storiche e naturalistiche del territorio attraversato.

"Siamo fieri di questa terza edizione – dichiara Luigi Viani, presidente Puccini Experience a.p.s. che organizza la ciclopedalata – prodromica alla realizzazione della segnaletica che ha ricevuto il consenso del Comitato Nazionale per le celebrazioni pucciniane e che auspichiamo essere inaugurata per l’evento dell’oscar italiano delle ciclovie previsto per il mese di giugno"