Ciclista travolto da un’auto. Muore dopo tre settimane

Dopo tre mesi di agonia è deceduto all’ospedale di Livorno il ciclista che era rimasto vittima di un incidente stradale sabato 15 febbraio alla rotatoria che immette sulla variante Aurelia. La vittima, Eugenio Pieraccini aveva 74 anni e abitava alla Migliarina. Geometra di professione aveva lavorato per varie e ditte e anche all’Enel. Fra le sue passioni spicca quella per la musica. Una passione che lo aveva portato in gioventù a suonare la batteria con un gruppo all’ex Piper.

Quel sabato di tre settimane fa, Pieraccini era in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita quando si è scontrato con un’auto, condotta da una donna che a bordo aveva anche il figlio piccolo. Le condizioni del ciclista erano apparse subito molto gravi ai primi soccorritori giunti sul posto, allertati dalla centrale operativa del 118. Venne portato al Pronto Soccorso in codice rosso e successivamente deciso il trasferimento nella clinica neurochirurgica di Livorno in conseguenza di un grave trauma cranico.

Lascia nel dolore la moglie Cinzia, i figli Jonathan e Alessia, i parenti e i tanti amici che aveva coltivato nel corso di una vita.