Ciclabile ad ostacoli "Via quei panettoni"

Quell’ostacolo che rende inaccessibile la ciclabile verso il Vialone della Darsena, che "sbarra" l’ingresso dopo l’attraversamento ciclo-pedonale di fronte al parco Inaco Biancalana. In realtà gli ostacoli sono due: due panettoni di cemento piazzati subito sul prolungamento che attraversa il parco di via Salvatori, tra il PalaBarsacchi e il ristorante “Mezzo Marinaio“. In quel punto si è interrotto il breve viaggio verso il mare di una nonna, Maria Alessandra, e di sua nipote quattordicenne, che a causa di alcune difficoltà motorie si sposta con un triciclo. "In quel punto – racconta Maria Alessandra – per lei è impossibile rientrare sulla ciclabile. E come per lei penso anche per le mamme che hanno i seggiolini montati sulle biciclette, o i tricicli per i bambini...".

"I collegamenti ciclabili – prosegue Maria Alessandra – sono sicuramente importanti. E offrono ai cittadini dei vantaggi innegabili, prima di tutto l’opportunità di potersi spostare in sicurezza con i figli e i nipoti al seguito, senza dover prendere l’auto". E questo vale anche per la pista verso la Darsena, completata dall’amministrazione Del Ghingaro un anno fa. "È un collegamento fondamentale, per questo – prosegue Maria Alessandra – sarebbe importante rimuovere gli ostacoli e completare l’intero collegamento mettendolo in sicurezza". Maria Alessandra si riferisce al tracciato subito dopo la passerella, “di là dal molo“, "che ancora non è segnalato. O al tratto che – aggiunge – corre a fianco del molo, che non è protetto da alcuna balaustra". La priorità resta comunque eliminare i panettoni, "che – conclude Maria Alessandra – sbarrano la ciclabile".

Mdc