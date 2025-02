Cibo sequestrato: "Nessun caso"

L’amministrazione di Massarosa torna sulla questione delle derrate alimentari sequestrate dalla polizia stradale di Viareggio che, in base alla ricostruzione delle forze dell’ordine, erano indirizzate anche alle scuole massarosesi. "Il cibo non era destinato ai bambini del nido – spiega la sindaca Simona Barsotti – e né il Comune, né le società che gestiscono il servizio di ristorazione per le nostre scuole, hanno ricevuto niente da parte delle autorità competenti, Polizia e Als, in quanto i generi alimentari non sono mai arrivati al centro cottura e quindi sulle tavole dei nostri bambini. Dalle informazioni ricevute, risulterebbe che il camion abbia avuto un problema tecnico legato alla temperatura a seguito del quale il fornitore ha provveduto ad una nuova consegna delle derrate". "In ogni caso – aggiunge l’assessore alla scuola Mario Navari – se il camion non fosse stato fermato, una volta arrivato al centro cottura la merce non sarebbe stata accettata".