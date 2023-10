Cibart esporta un ’cubo grasso’ in un’isola del Mare del Nord

Il gruppo Cibart porterà tra pochi giorni da Seravezza su un’isola del Mare del Nord un’altra grande opera di “Quarry Art”, arte della cava. Ben 6 metri cubi di opera che approderà all’interno di una collezione privata in un famoso Parco Naturale della Germania. CibartDesign, l’innovativa linea di design nata con la kermesse d’arte contemporanea che si svolge a Seravezza, è completamente proiettata verso l’estero con la linea dei “Solidi Grassi”, sculture ad aria compressa create da scarti di archeologia industriale, risalenti all’attività estrattiva di un tempo (tra le tante versioni, molto apprezzato è il “Cubo grasso”). Nel 2024 sono previste altre iniziative Internazionali per il team Cibart in Europa: sarà presente a Stoccarda in Germania ad una grande esibizione di Scultura Internazionale, alla triennale di scultura sul Lago di Costanza in Svizzera e, infine, CibartDesign sarà a un’esposizione a Praga. Appuntamenti serrati vedono il brand, nato nel cuore delle Alpi Apuane, sbarcare oltre confine, raccogliendo il favore di pubblico e addetti ai lavori.