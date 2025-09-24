"Ciao Estate" è posticipata. A causa del maltempo. Festa al pontile martedì 30

Annunciata in un primo momento per la serata di domani, “Ciao Estate” è stata rinviata, a causa delle incertezze meteo, a martedì 30 settembre, sempre dalle 18 sul Piazzale del Pontile.

E la novità è rappresentata dal fatto che – alla luce del crescente successo delle precedenti edizioni – saranno piazzati più tavoli e quindi più posti a sedere.

La festa è promossa dalla Compagnia della Vela, dalla Banda alla Marinara e dalla Croce Verde, con la partecipazione di diverse associazioni del territorio e con il patrocinio e sostegno del Comune di Forte dei Marmi. Un impegno corale che ogni anno si traduce in un appuntamento molto atteso, capace di riunire residenti, operatori turistici e ospiti in un clima di amicizia e di festa. “Ciao Estate” rappresenta il momento simbolico con cui la città saluta l’estate e si prepara all’autunno. La serata offrirà la possibilità di degustare piatti tipici e prodotti del territorio, accompagnati da una cornice musicale discreta e dal fascino della brezza marina, trasformandosi in un’occasione di incontro e convivialità che valorizza il legame con il mare e con la comunità.

Quest’anno sarà possibile acquistare i tagliandi in prevendita lunedì 29 settembre, dalle 15 alle 18 alla sede della Compagnia della Vela in Piazza Navari. Per rispondere alla crescente partecipazione, l’organizzazione ha inoltre predisposto un ampliamento dei posti a sedere: oltre a Piazza Navari saranno allestiti tavoli anche in Piazza Cardini, così da garantire a un numero sempre maggiore di persone la possibilità di vivere appieno l’evento.

