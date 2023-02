Ciao Dialma, decana del Ranocchio "Era un riferimento della contrada"

Era la decana dei contradaioli del Ranocchio. Ieri nella chiesa di Querceta si sono tenuti i funerali di Dialma Silvestri, 90 anni, uno dei personaggi che ha fatto non solo la storia della contrada gialloverde ma che, col suo instancabile e fattivo apporto, ha contribuito alla socialità e ad accrescere quel valore di volontariato che è l’essenza dello spirito di comunità. Vedova di Romano Mattei, autista della Saca e mamma di quattro figli Marco, Evelina, Mario e Giulio (questi ultimi due oggi ancora fortemente attivi in contrada), Dialma Silvestri ha davvero dedicato la sua vita al Ranocchio: per anni è stata sarta del gruppo, nei tempi in cui i costumi venivano realizzati dalle abili mani delle volontarie che, anche di notte, tagliavano e cucivano tutte assieme. Poi viene ricordata come eccellente cuoca in occasione delle sagre, preparando con cura le cene sociali e confezionando quei tordelli che ancora oggi hanno fatto storia.

"Apparteneva ad una vera famiglia di contrada – ricorda commosso il presidente del Ranocchio, Roberto Leonardi – e abitava a 200 metri dalla nostra sede di sagra che raggiungeve a piedi. E anche quando la salute ultimamente le impediva di muoversi agevolmente, la accompagnavo volentieri perchè sapevo che Dialma non poteva mancare ai nostri appuntamenti. È stata l’ultima contradaiola della prima generazione: io entrai in contrada a 16 anni e lei già c’era. E oggi lascia un vuoto veramente incolmabile".

Fra.Na.