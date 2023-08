"Ciak, si gira" al Pucciniano Madama Butterfly sarà filmata Lo show pronto a sbarcare in tv

Visto il grande successo di pubblico e di critica della "Madama Butterfly" del cartellone 2023, la Fondazione Festival Pucciniano ha scelto di realizzare una registrazione dello spettacolo che sarà fatta nella recita di stasera. Per l’occasione, saranno impiegate tecnologie all’avanguardia secondo il protocollo broadcast 4K HDR, con audio BH con 8 camere, e successivo editing in studio per essere riprodotto su supporti digitali e per una distribuzione televisiva internazionale. Non è la prima volta che il Pucciniano si lancia in operazioni promozionali di questo tipo: una "Bohème" diretta da Ettore Scola venne registrata e trasmessa su Rai5, e pure la "Tosca" del celebre soprano ucraino Maria Guleghina ottenne un ampio palcoscenico nazionale.

La produzione di grande successo della "Madama Butterfly" torna dunque in scena stasera alle 21,15. Uno spettacolo sapientemente allestito da un grande protagonista del teatro musicale internazionale come Pier Luigi Pizzi (nella foto in basso) che ne ha curato regia, scene e costumi.

La casetta di Cio Cio San, acquistata con pochi denari da Pinkerton per 999 anni, proviene da un allestimento di Macerata Opera Festival che Pizzi ha voluto completamente rinnovata, in linea con quella sua idea di monocromatismo che fa del bianco il colore dominante di tutto lo spettacolo. Costumi sobri e raffinati e le belle luci curate da Massimo Pizzi Gasparon completano una proposta di "Madama Butterfly" salutata con straordinari apprezzamenti di pubblico e critica, a cui hanno contribuito le eccezionali interpretazioni dei protagonisti con ben tre debutti nel ruolo: Carolina López Moreno come Cio Cio San, Bruno Taddia nei panni di Sharpless, e Alessandra Volpe nel ruolo di Suzuki.

Molto apprezzati anche Luciano Ganci nei panni del tenente Pinkerton, Italo Proferisce come Yamadori e lo zio Bonzo del basso coreano Seung Pil Choi, guidati dall’affidabile e precisa bacchetta di Francesco Cilluffo. Insomma, una "Madama Butterfly" che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori. E che grazie alla registrazione di stasera, si prepara a bucare anche gli schermi delle tv nazionali, regalando al festival Pucciniano – e alla splendida location che lo ospita – una vetrina promozionale di primissimo piano.

RedViar