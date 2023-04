"Ci hanno negato la sala" Battibecco tra Amo Pietrasanta e il presidente di Croce Verde

PIETRASANTA

"La Croce Verde ci ha negato la sala per un incontro" protesta il comitato Amo Pietrasanta. "La stanza non è agibile" difende le proprie posizioni il presidente dell’associazione. A sollevare la questione è la lista civica Amo Pietrasanta che appoggia il candidato sindaco di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni. "Il 28 aprile alle 21 – spiega il comitato – avevamo organizzato un incontro pubblico con la cittadinanza nella sala al fine di illustrare progetti e iniziative. A poche ore dall’evento, una persona che si è qualificata come responsabile provinciale Arci, ci ha negato questa possibilità, adducendo come motivo il nostro appoggio al candidato sindaco Simoni il quale, a detta sua, non avrebbe rispecchiato i valori antifascisti dell’associazione. Pertanto non avremmo potuto avere la disponibilità della sala, concessa alle altre liste elettorali. Contrariamente a quanto si era dimostrato disponibile il presidente della Croce Verde Dalle Luche che ringraziamo. Riteniamo tale fatto di una gravità assoluta, discriminatorio e lesivo dei diritti politici del cittadino, riservandoci di approfondire nelle opportune sedi". A precisare i contorni della faccenda è lo stesso presidente Gabriele Dalle Luche. "La sala Croce Verde è la sala delle adunanze intitolata al compianto presidente Maurizio Tosi – evidenzia – e chi conosce minimamente la storia della Croce Verde e segue le nostre attività lo sa bene e sa anche che attualmente è inagibile perché è in fase di ristrutturazione, come gran parte della sede storica. Inoltre, nessuno ha chiesto al sottoscritto o al consiglio direttivo l’uso di questa sala che non sarebbe stata comunque utilizzabile perché, ribadisco, è attualmente inagibile. Ci rammarica che il nome della nostra associazione sia stato usato in maniera impropria ed illegittima"