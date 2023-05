Chiusura della Bvlg "Colpa pure del sindaco"

"Caro sindaco ma come siamo arrivati alla parziale chiusura dello sportello Bvlg?". La domanda è di Giovanni Boccoli coordinatore di Stazzema a 360°. "In questo periodo vediamo spesso sui social il sindaco arringare i nostri cittadini nella sua battaglia – dice – per evitare la chiusura parziale della filiale di Pontestazzemese. Anche noi siamo preoccupati per questa perdita economica e sociale del territorio. Nel contempo però ci domandiamo il perché siamo arrivati a questo punto. Noi crediamo che, in parte, sia stata la sua politica a portare a ciò. Nel corso negli anni ha portato, specialmente nei settori giovanili e produttivi della popolazione, allo spopolamento della montagna. Ciò, purtroppo, ha reso (anche grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie) improduttivo tenere aperta una filiale bancaria e non vorremo che fosse il preludio di una chiusura definitiva della filiale stessa (come già successo per il Mps). Per questo lo invitiamo a cambiare passo ed effettuare politiche per il ripopolamento del territorio"