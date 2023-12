Chiusura del centro antiviolenza: "Quel servizio funzionava davvero. È stata solo una scelta ideologica"

"Lo sportello antiviolenza funzionava: è stato chiuso solo per ideologia". L’ex assessore e oggi consigliere Vanessa Bertonelli affonda sulla chiusura del servizio a seguito del mancato contributo del Comune alla Casa delle Donne "mentre gli sportelli nei comuni vicini di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio e Massarosa rimangono aperti, continuando a fornire il prezioso sostegno alle donne vittime di violenza". "Un progetto iniziato con l’amministrazione Neri – ricorda Bertonelli – proseguito ed ampliato dall’impegno della mia delega con l’amministrazione Tarabella, e chiuso successivamente alla revoca del mio assessorato dall’amministrazione Alessandrini. Inizialmente, lo Sportello Antiviolenza era a Seravezza e aperto solo una volta al mese, poi le donne che ne usufruivano hanno chiesto la possibilità di trasferimento, poiché la sua posizione vicino alla piazza non garantiva la privacy necessaria. Il trasferimento alla Croce Bianca ha creato un ambiente più idoneo ed è stato possibile estendere l’apertura da una volta al mese a due volte a settimana. Le richieste di chiarimenti rivolte all’assessorato competente della chiusura di tale servizio, presentate da tutti i consiglieri di opposizione, hanno ottenuto risposte ambigue – incalza Bertonelli – la decisione da parte dell’attuale amministrazione di abbandonare un progetto funzionante a favore di un’alternativa la cui data di avvio è incerta, gestita da una cooperativa priva di esperienza nel campo della violenza e quindi anche sprovvista del riconoscimento istituzionale della Regione, rappresenta una scelta politica che va in contrasto con il positivo lavoro precedentemente svolto, motivata esclusivamente da ragioni ideologiche. Questo approccio strumentale alla politica danneggia l’intera collettività e si distacca notevolmente dall’obiettivo di amministrare la cosa pubblica nell’efficace interesse della comunità, preferendo invece motivazioni legate al protagonismo e all’ideologia di parte".

A rispondere è l’assessore Valentina Mozzoni, chiamata in causa: "Stiamo valutando più opzioni e sceglieremo il progetto che garantirà un servizio ancora migliore. Nel frattempo è attivo uno sportello polivalente che sta funzionando".

Francesca Navari